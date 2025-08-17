押切もえ（C）ORICON NewS inc.

　モデルの押切もえ（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアを披露した。

【動画】「お似合いです」髪を“バッサリ”カットする押切もえ

　「『美ST』　@be_story_official のヘア企画で、髪をバッサリとカットしました」と雑誌の企画で髪を切ったことを報告。「1枚目　はじめに自分でハサミを入れるところ」「2枚目　前川穂高さんにカットしていただいた後」「3枚目　カット前にスタッフの皆さんと。（真ん中照れる…）」と2本の動画と1枚の写真を紹介し、ヘアカットの様子を披露した。

　「ケアをしながら伸ばしていた髪ですが、心機一転ロングからミディアムに。乾かす時間が短くなって楽な上に、新しい服やメイクへの挑戦も楽しく、子どもたちにも好評でいいことづくめです」とうれしそうにつづっている。

　この投稿にファンからは「かわいいー」「美しい」「お似合いです」「ロングもミディアムももえちゃん素敵です」などの声が寄せられている。