押切もえ、髪を“バッサリ”カット「美しい」「お似合いです」 ヘアカットの様子を公開
モデルの押切もえ（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。新ヘアを披露した。
【動画】「お似合いです」髪を“バッサリ”カットする押切もえ
「『美ST』 @be_story_official のヘア企画で、髪をバッサリとカットしました」と雑誌の企画で髪を切ったことを報告。「1枚目 はじめに自分でハサミを入れるところ」「2枚目 前川穂高さんにカットしていただいた後」「3枚目 カット前にスタッフの皆さんと。（真ん中照れる…）」と2本の動画と1枚の写真を紹介し、ヘアカットの様子を披露した。
「ケアをしながら伸ばしていた髪ですが、心機一転ロングからミディアムに。乾かす時間が短くなって楽な上に、新しい服やメイクへの挑戦も楽しく、子どもたちにも好評でいいことづくめです」とうれしそうにつづっている。
この投稿にファンからは「かわいいー」「美しい」「お似合いです」「ロングもミディアムももえちゃん素敵です」などの声が寄せられている。
【動画】「お似合いです」髪を“バッサリ”カットする押切もえ
「『美ST』 @be_story_official のヘア企画で、髪をバッサリとカットしました」と雑誌の企画で髪を切ったことを報告。「1枚目 はじめに自分でハサミを入れるところ」「2枚目 前川穂高さんにカットしていただいた後」「3枚目 カット前にスタッフの皆さんと。（真ん中照れる…）」と2本の動画と1枚の写真を紹介し、ヘアカットの様子を披露した。
「ケアをしながら伸ばしていた髪ですが、心機一転ロングからミディアムに。乾かす時間が短くなって楽な上に、新しい服やメイクへの挑戦も楽しく、子どもたちにも好評でいいことづくめです」とうれしそうにつづっている。
この投稿にファンからは「かわいいー」「美しい」「お似合いです」「ロングもミディアムももえちゃん素敵です」などの声が寄せられている。