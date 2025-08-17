『千葉雄大のラジオプレイ』終了へ 千葉雄大「円満な、ポジティブな無期限活動休止」
俳優の千葉雄大（36）が15日、自身のYouTubeで配信しているWEBラジオ『千葉雄大のラジオプレイ』（隔週金曜配信）で、番組が100回目を節目に“無期限活動休止”に入ることを発表した。
【動画】WEBラジオ「無期限活動休止」千葉雄大が報告
番組終盤に「お知らせなんですけれども…」と切り出した千葉は「『千葉ラジ』があと2回で終わります」と報告。理由については「まあ色々あるんですけれども…大人の事情というほど何も無いっちゃ何も無いけど、無くもないみたいな、そういう感じ」と含みを持たせながら、「ラジオがやりたいと言って『ラジオプレイ』を始めさせていただいたんですけれども、改めて新しいことに挑戦するのもいいんじゃないかということで、また新しいコンテンツとして配信していきたい」と前向きに語った。
さらに「終わりますと言ったんですけど、正式に言うと、無期限活動休止みたいな感じにしたいと思います。気まぐれで、もしかしたら復活するかもしれません」と伝えた。
今回が98回目の配信となり、節目となる100回での終了となる千葉ラジ。突然の発表に「大変申し訳ございませんが、円満な、ポジティブな無期限活動休止となっておりますので、そこのところだけはご了承ください!よろしくお願いします」と呼びかけた。
