「イースタン、ヤクルト−楽天」（１７日、戸田球場）

ヤクルトに新加入した青柳晃洋投手（３１）が先発した。移籍後２度目の登板は３回で６９球を投げ、６安打３四球６失点。最速は１４６キロを計測した。元阪神エースの大乱調に２軍本拠地が騒然となった。

戸田球場では初登板で観客席には昨季まで９年間在籍した阪神のファンの姿もあった。前回登板よりも球速、球威が増していた。初回は上々の投球。先頭から三ゴロ、投ゴロ、三ゴロに抑えた。二回は１死一、二塁のピンチを招くと田中和を１４５キロ直球で見逃し三振に仕留める。続く青野に１４５キロを痛打されて中前打を浴びて１失点許した。

３−１の三回に大崩れした。１死一塁から打ち取った三ゴロを味方が失策して一、二塁。ここで吉納に初球の１４４キロ直球を痛打されて右翼に逆転３ランを食らった。さらに２者連続四球を出し、田中和に左中間適時二塁打を浴びて２失点を喫した。

１０日のイースタン・西武戦（カーミニーク）でＮＰＢ復帰後、初登板初先発し２回０／３で５４球を投げ３安打３三振４四球２失点だった。最速は１４２キロを計測した。約３週間ぶりの実戦登板となり、ボールも変わっただけに手探りの部分もあったのだろう。「５０球くらい投げて無事に終えたのが一番の収穫」と語った。