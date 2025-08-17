【連載】お笑い界で増加する「独立芸人」に持論を展開！　クロちゃんの「ちょっと変わった事務所愛」

〈無人島に置き去りにされ、自宅をカメラで24時間監視され、ハニートラップをしかけられ……数々の過酷なドッキリを乗り越えてきた“日本イチのドッキリ芸人”である『安田大サーカス』のクロちゃんが、その裏側を語る連載「クロちゃんもつらいよ！」。タレントの独立話が増えてきた昨今。お笑い界でも、『令和ロマン』郄比良くるまをはじめ、独立して成功を収める芸人が増えてきた。そんな中でクロちゃんも「芸人の独立」には持論があるようで……〉

売れっ子揃いの“脱竹芸人”

あ〜ん、いつもマスクや帽子などで変装しているけどなぜかすぐバレちゃうクロちゃんです。わわわわわ〜〜。さて、今回で連載４回目だね。勢いよくいっちゃうしんよ〜〜。テーマは僕が所属している芸能事務所“松竹芸能”。では、ガツガツ書いていくしんよ〜〜！

最近、松竹芸能を退所した芸人、すなわち「脱竹芸人」が話題になることが多いよね。2010年代には『さらば青春の光』や『Aマッソ』、『きつね』がいて、昨年も３月にキンタロー。（43）が、５月にみなみかわ（42）が相次いで“脱竹”して話題になった。

芸人にとって、育った事務所を離れるっていうのは難しい判断なんだよね。正直、みなみかわに関しては「辞めて大丈夫か？」って思ったね。だって、みなみかわの芸風って松竹芸能に対して悪口を言うキャラクターでやっていたから。“脱竹”したらどうしてもそのキャラクターは封じられちゃうし、もう少しお茶の間に定着してから辞めたほうがいいのでは……って思ってた。

けど、脱竹してからは松竹芸能の悪口を言うことなく、違ったキャラクターにシフトしていまでも出続けているからすごいよ。並大抵の努力じゃ事務所を辞めた後も活躍するなんてできないからね。

キンタロー。もあれだけ仕事があるのにそのスケジュールも自分でやっているなんて、昔の彼女からは信じられない。新しい能力を見つけたんだろうね。要するに、みなみかわもキンタロー。も本当にすごいと思う。けど、本当に大事なのは３年後なの。独立した後は比較的仕事をもらえることは多いけど、それがずっと続くか……。今は潤っていると思うけど……見ものだね（笑）。

ぼくは骨を埋める覚悟……？ 脱竹芸人が増えると、必然的に僕のヒエラルキーが上がるんだよね〜〜。だから、他の芸人が脱竹するタイミングで「僕は一生松竹を辞めません！ 一生松竹、一竹です！」と社長や社員さんに洗脳のように何度も伝えてる（笑）。

実際に辞めるつもりは全くないしね。だって、違う事務所に移って、ある程度確約された仕事があってもやっぱり生え抜きのタレントを事務所は可愛がるのよ。外様扱いされるのが関の山だし、また一からスタッフと人間関係を構築するのは大変すぎる。独立だって、ギャラが上がったとしても、それ以上にスケジュール管理であったりギャラ交渉など面倒くさいことばかり。だから僕は移籍や独立もしないの。

けど……もし僕が脱竹したらそれがどういうことかわかる？ それはこの事務所にいても意味がないってこと！ だからそうならないように松竹芸能も頑張ってほしいね（笑）。

「安田大サーカスの今後」をぶっちゃける！

正直ね、みなみかわ、キンタロー。が辞めた時、彼に来てた仕事が僕に振られると思ったの。「うわ、体力持つかな……」なんてめっちゃ心配してたけど……全然来なかった（笑）。

まぁ考えてみたら、芸風が全く違うから当然か〜って納得したけどね。そんな中、前に事務所の大先輩である森脇健児さん（58）が入院されて。そしたら森脇さんから「入院することになった、クロ、いろいろ頼むぞ！」って連絡が来たことがあって。

僕は「大丈夫ですか？ もし僕にできることがあったらなんでもするので言ってください」って返したの。そしたら数日後、チーフマネージャーから「森脇さんの仕事クロちゃんがやるって聞いたけどほんと？」って言われて。寝耳に水だからどういうことか聞いたら、森脇さんから「おれの仕事は全部クロにやってもらう了承を得た」って言っていたらしく……。

しかも仕事の内容を見たら、フルマラソンなど走る系の仕事ばかりで背筋が凍ったよ……。いや無理無理（笑）。了承なんて全くしてないのに、本当に困っちゃうよ。それもでも、一応走る練習は始めたけど、マラソン関係の仕事の方から代役断られちゃったよね（笑）。

『安田大サーカス』としての活動は月に２回くらい。だから僕としてはユニット感覚でいるけど、別に裏でも話したりするし仲が悪いわけではない。まあ、団長はしつこいから面倒臭いけど（笑）。だから脱退とかもないかな。たとえ辞めたくなっても、自分からは言わないね。

相方のどちらかが「辞めたい」と言い出したら、「僕は続けたいけど……」っていうポジションを取れる。彼らの未来を尊重します的なことを言えるし。そうすると“被害者”になれるから、次の仕事につながりやすいんだよね（笑）。

まあ、そんな僕たち安田大サーカスも来年25周年。よく、ライブや賞レースに出ないのって聞かれるけど、ネタ合わせのストレスも大きいし、どうせ決勝までいけないから出ないね（笑）。まあ今後とも“いい距離感”でやっていきたいね。

今回も読んでくれてありがとう！ 次回もいいネタ用意するから楽しみにしてだしん！

文：クロちゃん