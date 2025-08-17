韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第5話にて行われた初めての生存者発表式にて、日本人練習生のセンが26位にランキングされ次ステージへの進出を決めた。

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

第5話では『BOYS II PLANET K』で生存した52名の練習生と、『BOYS II PLANET C』で生存した28名の練習生が初めて合流して行った“1対1ランクバトル”の結果を通して、第1回生存者発表式が開催された。この発表式で次のステージに進む48人が決定、32人の脱落が発表された。

日本人練習生のセンは、ジェジュンが代表を務める事務所・iNKODEに所属する19歳。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」では、ZEROBASEONEの「KILL THE ROMEO」チームに所属し、練習生生活わずか5ヶ月とは思えないほどの色気とオーラを放ち存在感を発揮した。

黒髪が特徴的だったセンは、この日は茶髪にイメチェンし登場。26位で名前が呼ばれると、安堵したような表情を見せ、仲間から祝福されるセン。センは「仲間と別れて、とても辛かったです」と最初のステージでともにパフォーマンスをした同じ事務所のメンバーを思いやり「でもここにきて、たくさん友達ができて励まされました。今日、このようにいい順位が取れて、とてもうれしいです」と気丈に明かすもその目には涙があふれる。顔を覆って涙を流すセンに、仲間たちから「泣かないで」とあたたかいエールが送られていた。

この様子に「かっこいい」「セン君、がんばった」という声と共に、茶髪にイメチェンしたセンに対し「ビジュよすぎ」「イケメンすぎる」「顔がキレイ」「マジメロい」「美しい」などの声が寄せられていた。センは2,174,115票を獲得した。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）