【MLB】ドジャース 6−0 パドレス（8月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、顔面付近に158キロ→のけぞり絶叫

ライバル対決で“再び”ヒヤッとする投球に、本人も驚きのリアクションを見せた。ドジャースの大谷翔平投手はパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で投じられたあわやの一球に、球場が騒然とした。

ドジャースが3点リードで迎えた2回裏。1死走者なしという場面で大谷に第2打席が回ってきて、パドレス先発のシース投手と2度目の対戦に。1回はストライク1球のみであとはすべてボールという形での四球だったが、この打席でもシースは制球が定まらない。

初球を大きく外してボールとすると、その後ストライクを2球続けて追い込むも、4球目のスライダーはまたも低めに大きく外れるボール球。5球目のストレートにはバットを出してファールにした。

カウント2ー2のまま迎えた第6球、シースは再びストレートを投げたが、98.1マイル（158キロ）のボールは内角高め、大谷の顔面付近を通過する“ビーンボール”に。幸いぶつかることはなかったが、大谷も思わず「ヘイ！」と声を上げるほど。バックネット裏にいたファンたちも悲鳴を上げるようなボールだった。

一歩間違えば大惨事となるボールに、前回の同カード対決での遺恨が一瞬よぎったが、続く7球目も高めに外れるシンカーでまたも四球。おそらく先ほどのボールも“故意ではない”とわかるほどのシースの制球難によって、大谷は2打席連続で歩かされることになった。

ヒヤリとする大谷への投球に対し、視聴者はSNSで「荒れてるな」「逃げないでシース」「制御できない」と、シースへのコントロールへの心配と不満が多く見られた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）