「ママコーデ」どんな服買う？→【無印良品】が大当たりかもーーーッ！

家事に育児に追われながらも、通勤にも休日にもサマ見えする服が欲しい！ 今回は、ママでもあり【無印良品】のスタッフでもある@mujistaff.daimyoさんの着こなしをご紹介。シンプルなのにこなれて見える着こなしテクが詰まっていて、真似したくなるはず。ぜひ参考にしてみて。

ナチュラルワンピ × ブラウンパンツでつくるリラクシーコーデ

やわらかなベージュのロングワンピースが、上品なリラックス感を演出。首元のリボンディテールと袖のふんわり具合が、さりげなく女性らしさを添えています。裾からのぞくブラウンカラーのパンツによって、ニュアンスのあるレイヤードスタイルに。太ベルトサンダルをチョイスして、ナチュラル感をほどよく引き締めて。バッグも黒でまとめれば、子どもと過ごす日もおしゃれ見えするママコーデの完成です。

ハンサムなダークトーンの日は遊び心を効かせて

スミクロのノースリーブシャツとチャコールグレーのパンツでまとめた、ハンサムな洗練コーデ。ダークトーンのスタイルでも、腕を出すことで軽やかな雰囲気に引き寄せてくれるはず。シンプルな着こなしに、ピンクのスニーカーとメッシュバッグで遊び心をプラスすれば、動きやすさとこなれ感を兼ね備えたママコーデに。

端正なストライプシャツでつくる知的コーデ

きちんと感のあるストライプシャツが、端正で知的なムードを漂わせるコーデ。ストライプとほどよくゆとりのあるパンツがIラインを強調し、スタイルアップ効果を期待できそう。シャツのボタンは下側を外して、ベルトをチラッと見せるのがシャレ見えのコツ。袖をラフにまくってこなれ感を出すのも忘れずに。シンプルながらも存在感があり、学校行事やお仕事シーンにも活躍しそうなママコーデです。

チェック柄のスカートを主役にした涼やかコーデ

くすみブルーのTシャツとチェック柄のロングスカートを合わせた、爽やかな夏コーデ。スカートに入ったブルーとリンクするTシャツの色味で、色物と柄物を合わせてもごちゃつかずまとまります。足元はホワイトのパンプスで軽やかさをプラス。バッグもブルー系を選べば、統一感のある大人の休日リラクシーコーデに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase