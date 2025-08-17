17日、チェルシーはプレミアリーグ第1節でクリスタル・パレスをホームに迎える。今夏もチェルシーは豪華な新戦力を加えているが、注目の1人はパルメイラスから合流したブラジルの若き逸材FWエステヴァン・ウィリアンだ。



18歳ながらすでにブラジル代表でもプレイしていて、エステヴァンがプレミアの舞台で何を見せてくれるのか期待しているサッカーファンは多いはず。



英『FourFourTwo』によると、エステヴァンは子供の頃から欧州トップリーグでプレイする日を夢見て準備を進めてきたと語る。





「チェルシーのオファーを受けるずっと前より、両親には英語を学びたいと言ってきたんだ。イングランドでプレイするかは分からなかったけど、将来必要になるスキルだと分かっていたからね。英語のレッスンをスケジュールに組み込むのが難しい時もあったけど、オンライン授業なども利用してきた。早い段階でフィットしたいね。プレミアとCLでプレイできるのは夢の実現だよ。来年のワールドカップ出場も夢の1つだけど、まずはチェルシーで実力を証明しないとね。スタンフォード・ブリッジでプレイするのが待ち切れないし、他にもイングランド各地のスタジアムを味わいたい。イングランドはサッカーの伝統で溢れている。その全てを吸収したいんだよ」18歳のエステヴァンにとってプレミア1年目は簡単なシーズンにはならないかもしれないが、まずは実力者揃いのチェルシーでスタメンを勝ち取れるか。