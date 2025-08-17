歌手和田アキ子（75）が17日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。静岡県伊東市長の田久保真紀氏（55）が学歴詐称疑惑で注目されている件をめぐり、同県観光大使を務めるタレント勝俣州和（60）に対し、伊東市長選に立候補してほしいとの要望が同市民から相次いでいると明かした。

田久保氏の学歴詐称に関する疑惑問題を調査するために設置された市議会の百条委員会が13日に開かれ、田久保氏が出頭したものの、質疑はかみ合わないままだった。

そのVTRを見ていた和田が「ちょっと勝俣（州和）とかと一緒だったんですよ、ねえ、出川（哲朗）。もう勝俣、言ってたね、みんなに言われるんだって、周りに。”伊東に戻ってきて市長に立候補してほしい”って」と田久保氏の件をうけ、同番組にも出演している勝俣のもとに、次期市長選に立候補するよう求める声がきていることを話した。

勝俣は御殿場市出身。静岡県の観光大使で静岡愛にあふれたトークが多いことでも知られている。

和田は勝俣と会った時一緒にいたとみられる出川哲朗に「（勝俣はそう）言ってたよね？」と確認すると、「言ってました確かに」と応じた。

さらに和田は「伊東市民がそれぐらい怒ってるんだって。勝俣に市長になってほしい、立候補してほしい、って。だから（伊東）市民の人もイライラしてると思うの」と続けた。