◇ナ・リーグ ドジャース6―0パドレス（2025年8月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠での同率首位のパドレスとの首位攻防3連戦の第2戦に「1番・DH」で先発出場。1安打2四球2得点の活躍でチームはパドレスに2連勝し、11日以来5日ぶりの単独首位に立った。

デーブ・ロバーツ監督は試合後、大谷が2四球などを絡めて2回までに5得点し、チームを勢いづけたことについて「明らかにシースは“翔平には打たれない”と徹底していた。そこで翔平は無理に勝負せず、きちんと四球を選んで塁に出た。その姿勢は評価に値する。後ろの打者につなぐことでイニングを組み立て、攻撃の流れをつくり、チーム全体が焦らずにいられた。だからこそ、翔平は自分の役割を果たしていると言える」とボール球を追いかけなかった姿勢を高評価した。

ドジャースは4連敗で5連勝中だったパドレスとの首位攻防3連戦を迎えたが、これで2連勝と復調。指揮官は「もちろん勝利は気持ちがいい。今夜はぐっすり眠れそうだね」と正直な心境を吐露した。

ただ、今後も重要な戦いが続くだけに「一番大事なのはより良い野球をできていること。四球を減らし、必要な時に四球を選び、走塁でアウトにならず、アウトを確実に取る。それができれば、我々の戦力なら勝ち越せる。ブルージェイズ戦でも3連勝のチャンスがあったし、明日はダルビッシュ。彼がどう投げるか分かっているし、こちらもエース（グラスノー）を立てる。デンバー遠征前に仕留めにかかるいい機会だ」と17日（同18日）に対戦するパドレス先発・ダルビッシュのKOを宣言した。