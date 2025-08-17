◇ナ・リーグ ドジャース6―0パドレス（2025年8月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠での同率首位のパドレスとの首位攻防3連戦の第2戦に「1番・DH」で先発出場。1安打2四球2得点の活躍でパドレスに2連勝し、11日以来5日ぶりの単独首位に立った。

この日のパドレス先発は昨季14勝を挙げた右腕シース。この打席は初球で見逃しストライクを取られたが、その後は4球連続ボールでバットを一度も振ることなく一塁へ歩いた。2番ベッツ、3番スミスにも制球が定まらず、先頭から3者連続四球となった。1死後にT・ヘルナンデスが右翼へ犠飛を打ち上げ、大谷が先制のホームを踏んだ。

第2打席は3―0の2回1死走者なしの場面。この打席もシースの制球が定まらず、カウント2―2から6球目の速球が顔面付近を通過し、思わず大声を上げて絶叫する場面もあった。続く7球目も高めに外れ、再び一塁へ歩いた。その後、2死一、二塁からフリーマンの中堅への飛球をメリルが落球。2者が生還して5点のリードを奪った。

第3打席は5―0の4回1死走者なしの場面。カウント2―2から外角低めのナックルカーブにうまくバットを合わせ、中前に運んだ。ここで2安打6四球の乱調で5失点したシースが降板となった。

デーブ・ロバーツ監督は試合後、大谷が2四球などを絡めて2回までに5得点し、チームを勢いづけたことについて「明らかにシースは“翔平には打たれない”と徹底していた。そこで翔平は無理に勝負せず、きちんと四球を選んで塁に出た。その姿勢は評価に値する。後ろの打者につなぐことでイニングを組み立て、攻撃の流れをつくり、チーム全体が焦らずにいられた。だからこそ、翔平は自分の役割を果たしていると言える」とボール球を追いかけなかった姿勢を高評価した。