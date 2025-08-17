日向坂46正源司陽子、初ラジオMC前に激励受けた芸能人告白「とてもキュンキュン」
【モデルプレス＝2025/08/17】日向坂46の正源司陽子が、16日放送の「正源司陽子のオールナイトニッポン0（ZERO）」（深夜27時〜）に出演。初のラジオパーソナリティに挑戦した。
「初ひとりラジオをさせていただきまして…」とスタートしたこの日の放送。正源司は「爪が見たことのない色してますね、白いです！」「ずっとそわそわしてて、時計の針が見たことない速さで回ってて、もうずっと今日も水何リットル飲んだんだろうっていうぐらい、もう喉が渇いてしょうがなくて」と放送前からかなり緊張していると告白。深夜の3時とかなり遅い時間からの放送にはなるが、ゲームをすることもあるため、「割と起きている時間帯」だとも口にした。
また、このラジオ出演が決まった際についても回顧。「超動揺しちゃいました私。もう手もカタカタ震えるし、電話でお知らせいただいたんですけれども、もう手がもうプルプルプルして切りボタンとミュートボタン間違えた」とその瞬間もあたふたした上に「普段同じ電車を使ってるのに、電車の乗り方がわけ分からなくなって電車3本乗り過ごした」と、かなり動揺したとも振り返った。しかしこの日の放送ではしっかりとした声で、落ち着いて番組を進行。ミートアンドグリートで心霊体験を話している際に起こったというファン公認の恐怖体験話を披露したり、日常について語ったりとスムーズでよどみない初ラジオパーソナリティぶりを見せた。
また、テレビ東京系「日向坂で会いましょう」（毎週日曜深夜1時20分〜）で共演しているお笑いコンビ・オードリーの若林正恭と春日俊彰からは事前に激励を受けたと正源司。オードリーについて「本当に優しくていつでもずっと味方でいて下さるお2人」と信頼を寄せていると説明し、同番組放送の前が「オードリーのオールナイトニッポン』（ニッポン放送／毎週土曜深夜1時〜）」だったことからこの日も事前に「ご挨拶に行かせていただいてとてもキュンキュン」したと口に。若林からは「おい正源司、ぶちかませ」、春日からは「頑張って！」と激励を受けたと嬉しそうに明かしていた。（modelpress編集部）
