timelesz菊池風磨、Snow Man渡辺翔太主演「事故物件ゾク 恐い間取り」鑑賞報告「初日か次の日には観に行ってました」
【モデルプレス＝2025/08/17】timeleszの菊池風磨が17日、自身がパーソナリティを務める番組「菊池風磨 hoursz」（TOKYO FM／JFN全国38局ネット、毎週日曜11時〜）に出演。Snow Manの渡辺翔太主演の映画「事故物件ゾク 恐い間取り」を鑑賞したことを明かした。
【写真】菊池風磨の美腹筋
現在公開中の「事故物件ゾク 恐い間取り」を「初日か次の日には観に行ってました」と公開後すぐに観たと報告した菊池。「僕がこないだやった映画を渡辺翔太が1日目だか2日目だかに観に行ってくれたんです。いろんな数字的なところで早く観に来てくれる方が映画を作ってる側の人たちからするとありがたい。特に（公開後）3日間で来てくれるとすごく嬉しい」と裏話を話し、「それがあるからってどんなに忙しくても合間見つけて早めに来てくれたんで、これは僕も観に行かなきゃいけないと…」とお互いの仕事を気にかけあっている様子も明かした。
続けて「すごく映画面白かったんですよ。いろんな要素があるんですよね。ホラーがベースなんですけどそこにちょっと恋愛があったりとか家族とか感動があったり、ちょっと笑えるところもあったりして本当にてんこ盛りな1本だった」と感想も語った。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
