【DJI】アクションカメラが「Amazonタイムセール」にて30%OFFとお得！

■Amazon限定 DJI アクションカメラ Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ

Amazonセール特価：3万2780円(30%OFF)

「1/1.3インチ」センサー&驚愕の低照度性能によりセンサーサイズが大きくなり、画質が向上した、この4K対応のアクションカメラなら、いつどこで撮影しても高品質の映像が撮影可能。低照度環境下で撮影しても、ノイズを効果的に低減。

■GTRacing ゲーミングチェア

Amazonセール特価：1万5028円(31%OFF)

コックピットをイメージした近未来的なデザイン、ゲームに集中できる空間を作り上げ、リアルな臨場感をプラス。更にPUレザーで高級感もUP！スタイリッシュなデザインと抜群な機能性を両立、自由なゲームスタイルに対応。

■ニューバランス スニーカー MS327 U327

Amazonセール特価：9900円(29%OFF)

ニューバランスのアイコニックモデル「574」の特長のひとつである安定感のあるラストをアップデートし、ホールド性を向上するとともに美しいフォルムを実現。

■ディーゼル レディース Tシャツ T-REG-BLIN

Amazonセール特価：9009円(37%OFF)

フロントのDロゴデザインがアクセントのTシャツ。ディーゼルはイタリア北東部のブレガンツェに位置する本社を拠点に､現在80カ国以上でディーゼルストアを展開中。

