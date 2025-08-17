¤æ¤ë¤Õ¤ï·Ï¥ß¥Ë¥í¥êG¥«¥Ã¥×Èþ¾¯½÷¤ÎÌÚÂ¼Ì´³ð¡Ê¤æ¤á¤«¡Ë¤Ï¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¾®Æ°Êª!?¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤Ç´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÚÂ¼Ì´³ð
º£Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤æ¤á¤Î¤¦¤µ¤®¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿"¥ß¥Ë¥í¥êµðÆý"¤ÎÌÚÂ¼Ì´³ð¡Ê¤¤à¤é¡¦¤æ¤á¤«¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢8·î18Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤35¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡ª¡¡¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤ÇÌ¥¤»¤ëÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤Ë¤â¤¦ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤Í¤§¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¸´éµðÆý³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÌÚÂ¼Ì´³ð
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È......Çä¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½º£Ç¯1·î¤Ë½Ð¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡£¡Ù¤¬Âç¹¥É¾¤Ç¡¢Áá¤¯¤â2ÅÙÌÜ¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¡¡¹õ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°²ó¤è¤ê¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥¯¥·¡¼¤Ê»ä¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¥Ú¥Ã¥È¤ÊÈà½÷¡£¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©
ÌÚÂ¼¡¡¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥ê¥¹¤Ã¤Ý¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤É¤³¤¬¥ê¥¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌÚÂ¼¡¡ÉáÃÊ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢µ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÉôÊ¬¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Í´Ö¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥é¥À¥é¤·¤Æµ¤¤Þ¤°¤ì¡×¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ´Éô¤¬º£¤Î»ä¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î»ä¤Ç´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡¡Á°²ó¤Î»£±Æ¤«¤é1ºÐ¤À¤±Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢º£¤Ï19ºÐ¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤À»Ò¶¡¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½Á°²ó¤«¤é¤Ï¡¢¹õÈ±¥»¥ß¥í¥ó¥°¤«¤é¹õÈ±¥Ü¥Ö¤Ø¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¡¡¹õÈ±¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¡ÖÎø¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷¤Î¥³¤ÎÈ±·¿¤ÎÊÑ²½¤ò¤¹¤°¤ËÎø°¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡½÷¤Î¥³¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÃ±½ã¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¡©
ÌÚÂ¼¡¡¤¨¤Ã¤È¡¢¤¿¤À¤Îµ¤Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢SNS¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¹õÈ±¥Ü¥Ö¤Î¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î¥³¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½µ¤¤Þ¤°¤ì¤ò¼«Ç§¤·¡¢µ¤Ê¬¤ÇÈ±¤òÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÌÚÂ¼¡¡¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿®ÍÑ¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Í§Ã£¤¬¡ÖÌ´³ð¤Ï¼é¸îÎî¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢¡Ê¤½¤Î¹ÔÆ°¸¶Íý¤Ç¡ËÂç¾æÉ×¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¤Þ¤°¤ì¤Çµ¤Ê¬²°¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤½¤ì¤³¤½¥Ú¥Ã¥È¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬......¡£
ÌÚÂ¼¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°²óÅÐ¾ì»þ¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢àÄã¿ÈÄ¹¡õÆ¸´éµðÆý³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óá¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¡¡¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡À¸¤¤Æ¤ëÃæ¤Çà¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óá¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£
¡½¡½àÄã¿ÈÄ¹¡õÆ¸´éµðÆýá¤Ï¡©
ÌÚÂ¼¡¡Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÊÁ°¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÈÄ¹¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤ì¤¤·Ï¤Î´é¤ËÆ´¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤³¤ÎÄã¿ÈÄ¹¤ÈÆ¸´é¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½8·î¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤æ¤á¤Î¤¦¤µ¤®¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ïà¤æ¤ë¤Õ¤ï¹çË¡¥í¥ê·Ï¥¢¥¤¥É¥ëá......¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶Ê¤â¿¶¤êÉÕ¤±¤âà¥¶¡¦¥«¥ï¥¤¥¤á´¶¤¸¤Ç¤¤å¤ë¤¤å¤ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¡ª
¡½¡½ºÇ¶á¡¢»Å»ö°Ê³°¤Î»þ´Ö¤Ï¡©
ÌÚÂ¼¡¡ÎÁÍý¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£YouTube¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¤Î¥ê¥å¥¦¥¸¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ä¤¤¿©¤Ù¤¹¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÚÂ¼¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¡¢É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È......Çä¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡ÖÇä¤ì¤¿¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¡©
ÌÚÂ¼¡¡³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¢¡ª¡¡Ì´³ð¤Á¤ã¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ë¤â½÷À¤Ë¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£µ¤¤Þ¤°¤ì¤Ç¡¢¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë»ä¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿È¬¿ùÄ¾Èþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³²¼·Ê»Ò
¡üÌÚÂ¼Ì´³ð¡Ê¤¤à¤é¡¦¤æ¤á¤«¡Ë¡¡
2006Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡¡
¢þ2024Ç¯10·î³«ºÅ¤Î¤¨¤Ê¤³¼çºÅ¡ÖMuse»£±Æ²ñ¡×¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¼Ì¿¿¤¬X¤ÇËü¥Ð¥º¤òÏ¢È¯¡£º£Ç¯8·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤æ¤á¤Î¤¦¤µ¤®¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¸ø¼°X¡Ú@yumekacyan¡Û¡¡¡Ú@yumeka_idol¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@yuyuyucyan__¡Û¡¡
ÌÚÂ¼Ì´³ð¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ú¥Ã¥È¤ÊÈà½÷¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿HIROKAZU¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âçµ×ÊÝÏÂÂ§¡¡»£±Æ¡¿HIROKAZU