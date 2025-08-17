松井珠理奈、美谷間あらわな大胆衣装のオフショット公開「本当にセクシー」「スタイルも抜群」
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が16日、自身のインスタグラムを更新。10年ぶりとなる2nd写真集『アイヲシル』（9月9日発売/宝島社）の撮影時のオフショットを公開した。
【写真】「本当にセクシー」美谷間あらわな大胆衣装のオフショットを公開した松井珠理奈
「鏡よ鏡答えちゃって〜 写真集『アイヲシル』オフショット 相当暴れたのか髪が乱れております」と紹介し、写真をアップ。鏡越しに写る松井は、胸元がざっくり開いた衣装で、谷間を大胆にのぞかせている。
投稿では「先日アップしたオフショットが反響大きすぎてフォロワーさんも急に増えてびっくりしています!!」とうれしそうにつづり、「サインも心機一転新しくしたので是非イベントに参加してゲットしてくださいね」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「セクシーです」「いい女､､､ですね」「スタイルも抜群！」「本当にセクシーで綺麗な美バスト」など、さまざまな反響が寄せられている。
