MBS大吉洋平アナウンサー、“社員として最後の日”後輩アナらと集合ショット「寂しくなります」
MBSテレビの西靖アナウンサーが15日、自身のXを更新。同日をもって退社した大吉洋平アナウンサーと後輩らとの集合ショットをアップした。
【写真】“社員として最後の日”後輩アナらと集合ショットを公開したMBS大吉洋平アナ
西アナは「今日が社員としての最後の日。大吉君がデスクと引き出しのお片付けのために出社」続けて「いつも通りのマシンガントーク。これが聞けなくなると思うだけで寂しい」とつづった。
投稿された写真では、ラフなTシャツ姿の大吉アナが、清水麻椰アナウンサーや上田芹莉アナウンサーら後輩アナとともに笑顔を見せた。
またこの投稿に大吉アナが反応。「先輩！最後の最後まで色々お世話になりました。いつでも飛んで行きますので新梅田食堂街でまた飲みましょう！」「これからもよろしくお願い致します」と返した。
この投稿に「いざ辞められるとなると、寂しいですね」「残念です」「寂しくなります」と悲しむコメントが寄せられた。
大吉アナは退社後、16日付けで芸能事務所レプロエンタテインメントとマネジメント契約したことを公表した。
【写真】“社員として最後の日”後輩アナらと集合ショットを公開したMBS大吉洋平アナ
西アナは「今日が社員としての最後の日。大吉君がデスクと引き出しのお片付けのために出社」続けて「いつも通りのマシンガントーク。これが聞けなくなると思うだけで寂しい」とつづった。
投稿された写真では、ラフなTシャツ姿の大吉アナが、清水麻椰アナウンサーや上田芹莉アナウンサーら後輩アナとともに笑顔を見せた。
この投稿に「いざ辞められるとなると、寂しいですね」「残念です」「寂しくなります」と悲しむコメントが寄せられた。
大吉アナは退社後、16日付けで芸能事務所レプロエンタテインメントとマネジメント契約したことを公表した。