「女子ゴルフ・ＮＥＣ軽井沢７２・最終日」（１７日、軽井沢７２＝パー７２）

柏原明日架が４バーディー、ノーボギーの６８で回り、通算１４アンダーでルーキー寺岡沙弥香との優勝争いを制して２０１９年以来６年ぶり通算３勝目を挙げた。

柏原は前日まで通算１０アンダーで首位タイだった寺岡と最終組で回り一進一退の攻防を見せたが、１５、１６番で連続バーディーを奪い単独首位に立つとそのまま逃げ切った。

２０１９年に２勝を挙げたものの平たんな道ではなかった。今季は３シーズンぶりのシード権を得てツアーに出場していた。ウイニングパットを沈めると静かに左手を挙げた。ラウンド後に父親と抱擁し涙を流した。

６年ぶりの優勝に柏原は「コロナがあったり無観客の大会があったり自分にいろいろあったりした。所属の富士通さん、スポンサーさんや応援団のおかげと思っているんで、早くお礼をいいたい」と話した。そして「父が来て初めて目の前で優勝を見せられた」というと自然と涙が流れた。

初優勝を狙った寺岡は最終ホールでバーディーパットをわずかに外し、１打に泣いた。