¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»Ç®±é¤«¤é1Ç¯¡ÄÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÇò¥³¡¼¥Ç¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹äÎÏºÌ²ê(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àayame_goriki_official¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë°Ì¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡×

¡¡1Ç¯Á°¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ìò¤òÇ®±é¤·¤¿½÷Í¥¤¬¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÇò¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤·¤Õ¤¯¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»äÉþ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹äÎÏºÌ²ê(32)¡£Çò¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢ÀÄ¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢Çò¤¤¥µ¥ó¥À¥ëÍú¤­¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿§µ¤¥Þ¥·¥Þ¥·¤ÇÈþ½÷¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¡Á¤¯²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥­¡Á¡×¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë°Ì¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÇÁÇÅ¨¤À¤è¡¼¡×¡Ö¿å¿§¤ÈÇò¿§¤¬ÁÖ¤ä¤«¤ÇÎÃ¤·¤²¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Û¥ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

ÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÇò¥³¡¼¥Ç¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹äÎÏºÌ²ê
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àayame_goriki_official¤è¤ê)
(¹äÎÏºÌ²ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àayame_goriki_official¤è¤ê)

¡¡¹äÎÏ¤Ï¡¢2024Ç¯9·îÇÛ¿®¤Î¡Ö¶Ë°­½÷²¦¡×(Netflix)¤Ç¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»Ìò¤òÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤Ç¹¥±é¤·Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£