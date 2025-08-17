¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»Ç®±é¤«¤é1Ç¯¡Äà°õ¾Ý·ãÊÑá32ºÐ¹äÎÏºÌ²ê¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÈþ½÷¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÎÃ¤·¤²¥Ý¥Ë¥Æ¤âÁÇÅ¨¡×
¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë°Ì¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÌ¥ÎÏÅª¡×
¡¡1Ç¯Á°¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼Ìò¤òÇ®±é¤·¤¿½÷Í¥¤¬¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄÇò¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄ¤ÈÇò¤Î¥Ï¡¼¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤·¤Õ¤¯¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»äÉþ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¹äÎÏºÌ²ê(32)¡£Çò¤¤¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢ÀÄ¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¡¢Çò¤¤¥µ¥ó¥À¥ëÍú¤¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¿§µ¤¥Þ¥·¥Þ¥·¤ÇÈþ½÷¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¡Á¤¯²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¡Á¡×¡Ö´¶Æ°¤¹¤ë°Ì¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÇÁÇÅ¨¤À¤è¡¼¡×¡Ö¿å¿§¤ÈÇò¿§¤¬ÁÖ¤ä¤«¤ÇÎÃ¤·¤²¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Û¥ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹äÎÏ¤Ï¡¢2024Ç¯9·îÇÛ¿®¤Î¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×(Netflix)¤Ç¥é¥¤¥ª¥Í¥¹ÈôÄ»Ìò¤òÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤Ç¹¥±é¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£