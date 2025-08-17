¡Ö²¼È¾¿È¤ò¡Ä¡×àµÓ¥¬¥¯¥¬¥¯á¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¦¥§¥¢¤Î48ºÐ¤Û¤·¤Î¤¢¤¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶¯¤µ¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¡×
¤ªÊ¢¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹&¥Ü¥È¥à¥¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤(48)¤¬¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¦¥§¥¢¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²¼È¾¿È¤ò»È¤¦Æ°¤¤òÂô»³¤·¤¿¤«¤é¡¢µÓ¤¬¥¬¥¯¥¬¥¯¡¡µ¢¤ë»þ¡¢³¬ÃÊ¹ß¤ê¤ë¤Î¤¬¿É¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÇòÃÏ¤Ë¹õ¤¤ÊÁ¤Î¸ª½Ð¤·¡¢¤ªÊ¢¤¬Ïª½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¥ê¥à¤À¤Í¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤·Èþ¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤·¤Î¤Ï2001Ç¯º¢¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2011Ç¯9·î¡¢JRAµ³¼ê¤Î»°±º¹ÄÀ®(35)¤È·ëº§¡£ÍâÇ¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£°ì»þ¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£