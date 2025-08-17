8月16日（土） 九州アジアリーグ試合結果

北九州下関フェニックス 対 佐賀アジアドリームズ

第5回戦 平戸市赤坂野球場

宮 ０００ ０００ ０００ ｜ ０

北 １０２ ０５０ ００2x ｜１０

佐 賀：●カフチェンスキー、ファイサル、ソクニムーズゥルフィカー

北九州下関：〇荒巻ー霜門

年に1カード毎年開催している長崎県平戸市での試合、今年も夏の晴天に包まれた赤坂野球場にて北九州下関フェニックスと佐賀アジアドリームズの試合が行われた。

先発は北九州下関が荒巻、佐賀がカフチェンスキーで試合は始まる。

先制したのは北九州下関だった。1回裏、先頭の中田の内野フライをセカンドの吉村望とショートのカアサランが交錯し落球し出塁すると盗塁を決める。2番の平間のファーストゴロで1死三塁とすると3番薮の浅いライトフライを今度は北九州下関のライト・富島が落球して中田が生還。北九州下関がノーヒットで1点を先制する。

さらに北九州下関は3回にも先頭の伊藤諒と続く中田がストレートの四球で無死一、二塁とすると2番平間の進塁打で1死二、三塁とする。ここで3番薮がレフトへタイムリーヒットを放ちまず1点。なお一、三塁で薮が盗塁を試みた間に三塁ランナー中田がスタートを切るがピッチャーがカットしてタッチアウト。挟殺間に薮が三塁へ進み。2死三塁の場面で4番杉森がレフトへタイムリーヒットを放ちもう1点を追加。3対0とする。

北九州下関は5回にも2死から平間がレフトへヒットを放つと暴投の間に一挙に三塁へ進む。すると3番薮がレフトへタイムリーヒットを放ち1点。さらに4番杉森、5番實松のヒットで満塁とすると7番関本がレフトオーバーの走者一掃タイムリーツーベースを放ちさらに3点を追加。この回5点を加えて8対0とリードをさらに広げる。

佐賀は2回と6回に2死満塁のチャンスを作るもあと1本が出ず、7回に2つの押し出しで2点を追加した北九州下関がサヨナラコールド勝利した。

北九州下関は序盤から得点は奪い、5回に5得点で試合を決めた。このところ不調だった先発も7回無失点の好投。

賀は初回にエラー絡みで失点、5回の失点も2死からと要所で粘りきれなかった。

17日も平戸市赤坂野球場にて14時より同カードが行われる。