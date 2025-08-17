2Ç¯¤Ö¤ê8¶¯Æþ¤ê¤Î²Æì¾°³Ø¡¡11²ó´°Åê¤Î2Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹»Ù¤¨¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¡¡Æ±ÅÀÂÇ¤Î¼ç¾¡ÖÍ¥¾¡¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡×¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦3²óÀï¡¡²Æì¾°³Ø5¡½3ÀçÂæ°é±Ñ¡Ê17Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡²Æì¾°³Ø¤¬±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£Èæ²Å¸øÌé´ÆÆÄ¤Ï169µåÅê¤²¤Æ´°Åê¤·¤¿ËöµÈÎÉ¾ç¡Ê2Ç¯¡Ë¤ÎÎÏÅê¤Ë¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡Ö¸å¤í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë3Ç¯À¸¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤â¡ÊËöµÈ¤ò¡Ë¡ØÀäÂÐ¤Ç¤¤ë¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï3Ç¯À¸¤ÎÎÏ¤«¤Ê¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Îº¸ÏÓ¤Î¹¥Åê¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò¾ù¤é¤ÌÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó2»àÆóÎÝ¡¢¿¿´î»ÖÂóÅÍ¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹10²ó¡£1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤Ë°ìÎÝ¼ê¤ò±Û¤¨¤½¤¦¤ÊÂÇµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¬¡¢¿·³À¿ðµ©¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¡¢¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÊáµå¡£¥Ï¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÀÚ¤ì¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¡£Èæ²Å´ÆÆÄ¤â¡Ö¤Ï¤¸¤¤¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¼è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬11²ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡±äÄ¹11²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡£Áê¼ê¤Î¼ººö¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤Ê¤ª1»àÆóÎÝ¡¢5ÈÖ¤Îµ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬º¸±Û¤¨¤Î»°ÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£7ÈÖ¤«¤éÂÇ½ç¤¬¾å¤¬¤ê¡Öº£Ä«Ê¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£»°ÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£Èæ²Å´ÆÆÄ¤â¡Ö¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊÂÇ½ç¤ò¡Ë¾å¤²¤¿¡£ÎÏ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½Õ²ÆÄÌ»»30¾¡¤ËÅþÃ£¤·¡¢2023Ç¯°ÊÍè¤Î¥Ù¥¹¥È8¡£¿¿´î»Ö¼ç¾¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Í¥¾¡¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡×¡£½Õ¤Ï2ÅÙÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Æ¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï8¶¯¡£14Ç¯¤Ï½àÍ¥¾¡¤·¤¿»°½Å¡¢23Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿·Ä±þ¤Ë½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¼¡Àï¤â3Ç¯À¸¤¬ÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¥¨¡¼¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ8¶¯¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë
¡Ú²Æì¾°³Ø¤Î¹Ã»Ò±à8¶¯°Ê¾å¡Û
¡¡Ç¯¡¡¡¡¡¡ ºÇ½ª·ë²Ì
1999¡¡½Õ¡¡Í¥¡¡¡¡¾¡
2005¡¡½Õ¡¡¥Ù¥¹¥È8
2008¡¡½Õ¡¡Í¥¡¡¡¡¾¡
2014¡¡½Õ¡¡¥Ù¥¹¥È8
2014¡¡²Æ¡¡¥Ù¥¹¥È8
2023¡¡²Æ¡¡¥Ù¥¹¥È8
2025¡¡²Æ¡¡¡¡¡©