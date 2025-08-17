やす子、SNSの誹謗中傷被害を明かす 事実と異なる虚偽投稿などに「事務所の方でも動いています」
ピン芸人のやす子が17日、自身のXを更新し、SNS上で誹謗中傷被害を受けていることを明かした。
【写真】アカウント添え誹謗中傷被害を明かしたやす子
やす子は「皆様にお願いがあります。こちらのアカウント通報、ブロックお願いします」と、アカウントを添え投稿。続けて「一年以上、事実と異なる虚偽の投稿、誹謗中傷をYouTube、X、Instagram、TikTokで複数のアカウントで毎日繰り返しています」と訴えた。
さらに「事務所の方でも動いています」ともつづり、法的措置などを視野に入れた対応を進めていることを示唆した。
テレビ番組や舞台を中心に活躍し、明るいキャラクターで人気を集めるやす子だが、度重なるSNSでの虚偽情報拡散や中傷に対し、公式に協力を呼びかける形となった。
