¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÌÚÌÊ»Ò¡Ê89¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÂçÊª¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤È¤Î44Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¡¢½÷Í¥¤Î¼ÆÅÄÍý·Ã¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£ÇëËÜ¤¬¡ÖÉÍ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Í¡£²¶¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤À¤«¤é¤µ¡×¤Ã¤Æ´¶·ã¤¹¤ë¤È¡¢ÉÍ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦°®¼ê¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È°®¼ê¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍ¤ÈÇëËÜ¤ÏÇëËÜ´ë²è¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖOh¡ª³¬ÃÊ²ÈÂ²¡×¡Ê1979Ç¯¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ç3ÅÙ¶¦±é¤·¡¢¼Â¤Ë44Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÌÌ¡£¼ÆÅÄ¤ÈÉÍ¤â1968Ç¯½é±é¡¢ÉñÂæ¡ÖÇä¤é¤¤¤Ç¤«!¡¼Äâ¼çÇä¤ê¤Þ¤¹¡¼¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤¬¡Ö¤³¤Î3¿Í¡¢¤³¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤ó¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¢ÊÑ¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î3¿Í¤Ê¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÇëËÜ¤Ï¡Ö²¶¡¢Ê¹¤¤¤¿¤Î¤ÏÉÍ¤µ¤ó¤¬ºÂÁÈ¤ß¤·¤¿¡¢¤Ã¤Æ¡×¡£¼ÆÅÄ¤¬¡ÖÉÍ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÉÍ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤Í¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡×¡£ÇëËÜ¤¬¡Ö¤¨¡©¤¢¤ÎÀ¤¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÍÌÚ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢80Âå¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¤â¤¦¤ªÇ¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¤¬¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â80Âå¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢ÉÍ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦90¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£90¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¼ÆÅÄ¤¬¡Ö¤¨¤¨¡¼¡ª¤ä¤À¡ª90¤Ç¤¹¤«¡©½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¤³¤ó¤Ê90¤¤¤ë¡©¡×¤È¶Ã¤¡£84ºÐ¤ÎÇëËÜ¤Ï¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ï¿ô»ú¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¤Í¡¢²¶¤º¤Ã¤È30Âå¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÞÇëËÜ¤Ë¡Ö¤¢¡¢¤À¤«¤é¤À¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦½ã¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Í¡£¤Û¤é¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤ª¼ê»æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¤¤Ä¤â¡£¤½¤Î¤ª¼ê»æ¤¬¤â¤¦²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤ï¤¯¤Æ¤Í¡¢¥Õ¥Õ¥Õ¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤°¤Ã¤È¶»¤ËÍè¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ª¼ê»æ¤Ê¤Î¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎã¤¨¤Ð¤É¤ó¤Ê¡©¡×¤È¼ÆÅÄ¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£ÉÍ¤¬¡ÖÎã¤¨¤Ð¤Í¡¢»ä¤¬¤ª²Öº¹¤·¾å¤²¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¤ª¼ê»æ¤¬¡Èº£¡¢¥é¥ó¤¬»ä¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²£¤Ç´é¤òËË¤ò¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤á¤ÆÈù¾Ð¤à¡£¤³¤Î¥é¥ó¤ÏÍè¤Æ¿ôÆü¤Ê¤Î¤Ë¼Â¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¥é¥ó¥Þ¥ó¥´¡¼¤Á¤ã¤ó¡£¥é¥ó¥Þ¥ó¥´¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡£¥Þ¥Þ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡£¤À¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤¤»Ò¤¤¤¤»Ò¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÇëËÜ¶Ö°ì¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¥¹¥é¥¹¥é¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÇëËÜ¤â¡Ö¤¢¤ó¤¿Á´Éô³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ·ù¤À¤Í¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£