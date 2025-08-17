DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡½é²ó156¥¥íÌµ¼ºÅÀÅêµå¡¡1059Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡¢ÃæÆüÂÇÀþ¤Ïº¸ÂÇ¼Ô9¿Í
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡DeNA¡ÝÃæÆü¡Ê2025Ç¯8·î17Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿DeNA¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬17Æü¡¢ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï22Ç¯9·î23Æü¹ÅçÀï°ÊÍè¡¢1059Æü¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸ÂÇ¼Ô9¿Í¤ò¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡ÈÆ£Ï²ÂÐºö¡É¤ò¹Ö¤¸¤¿ÃæÆüÂÇÀþ¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¡£ÀèÆ¬¤Î²¬ÎÓ¤Ø¤Î½éµå¤Ï152¥¥í¤ÎÄ¾µå¡£2µåÌÜ¤«¤é¤â154¥¥í¡¢156¥¥í¤ÈÂ®µå¤òÅê¤²¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÅê¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯Èõ¸ý¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¾åÎÓ¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢½é²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡16Æü¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î·¹¼Ð¤Ê¤É¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¡£°ÜÀÒ¸å½éÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡DeNA²ÃÆþ¸å¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¼ÂÀïÄ´À°¡£½éÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿7·î26Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï1²ó¤ò¡¢¤ï¤º¤«5µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¡£Æ±31Æü¤ÎÆ±À¾ÉðÀï¤Ç¤Ï¡¢3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ2»Íµå¤È¹¥Åê¡£¤·¤«¤·¡¢8·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¤Ï7»Í»àµå¤Ê¤ÉÍð¤ì¤Æ3²ó1/3¤Ç5¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±11Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤«¤é1·³¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£