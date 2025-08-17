◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 横浜 5―0 津田学園（2025年8月17日 甲子園）

春夏連覇を狙う横浜（神奈川）が津田学園（三重）を破り、夏は2008年以来17年ぶりに8強入りして夏の甲子園通算40勝目を挙げた。最速152キロ右腕・織田翔希（2年）が106球を投げ、5安打2四球5奪三振無失点で今大会2度目の完封勝利をマーク。横浜は前回春夏連覇の1998年夏も3回戦で松坂大輔が完封勝利を挙げ、スコアもこの日と同じ5―0だった。

打線は3回、1死二塁から2番・為永皓（3年）の左前打を相手が後逸して2点を先制。6回には5番・小野舜友（2年）の中前適時打、8回には3番・阿部葉太（3年）がこの日3本目の安打となる右前適時打、4番・奥村頼人（3年）も右前適時打を放ち、2点を追加した。

村田浩明監督は試合後、実は織田が体調を崩して前日16日の練習を休み、ホテルで寝ていたことを明かした。一昨日から食あたりを起こしていたという。「でも前から“織田で行くよ”ということで、織田自身も“投げます。大丈夫です。監督信じてください”と言うので、ここまで来たら私も選手を信じることしかできないので、織田に託しました」と先発に踏み切った背景を説明。「内野手にも外野手にもスタンドのメンバーにも“全員野球でこの一戦に挑んでいくよ”ということを言った。織田もその声援、サポートを受けて9回まで投げられた。チーム力が1つ、2つ上がった試合かなと思ってます」と収穫を強調した。

万全ではないながらも、緩急を使ったり、投球モーションを変えるなど「大人のピッチングができたのでは。9回でも147、8キロ投げてましたし、体力も残ってました。本当に良い投手になってきたな」と村田監督は分析。8回か9回、90〜100球で交代することも考えていたが、織田が初めて「監督、代えないでください。チームの方針があるのなら代えてもらっても構わないですけど」と直訴。「だったら変えないでいこう、最後まで有言実行で投げてくれと託して（マウンドへ）上がらせました」と話した。