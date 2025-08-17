¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀ¤¬»°ÎÝÀþ¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÂÇµå¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¡¡º£µ¨¥¨¥é¡¼¿ô¡Ö2¡×¤È·ã¸º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í-ºå¿À(17Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬½é²ó¤Ë¼éÈ÷¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Ï½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çµð¿Í¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¡¢»°ÎÝÀþ¥®¥ê¥®¥ê¤ËÅ¾¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ëº´Æ£Áª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÂç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¤Ê¤¬¤éÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡£Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µå¤ÇÍª¡¹¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ï¥¨¥é¡¼20¸Ä¡¢ºòµ¨¤Ï23¸ÄµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«2¸Ä¤È·ã¸º¡£ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£