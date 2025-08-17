¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤ëºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê(²èÁü¡§Æü¥Æ¥ì¥¸¡¼¥¿¥¹)

◆プロ野球セ・リーグ巨人-阪神(17日、東京ドーム)

ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¤¬½é²ó¤Ë¼éÈ÷¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºå¿À¤Ï½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çµð¿Í¤Î4ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¡¢»°ÎÝÀþ¥®¥ê¥®¥ê¤ËÅ¾¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¥µ¡¼¥É¤ò¼é¤ëº´Æ£Áª¼ê¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤ØÂç¤­¤¯ËÄ¤é¤ß¤Ê¤¬¤éÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡£Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ß¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯Á÷µå¤ÇÍª¡¹¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìºòÇ¯¤Ï¥¨¥é¡¼20¸Ä¡¢ºòµ¨¤Ï23¸Äµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤ï¤º¤«2¸Ä¤È·ã¸º¡£ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼éÈ÷¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£