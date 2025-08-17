この秋履きたい“黒スニーカー”は「SLY×ミズノ」のコラボモデルに決まり。シルバーのアクセントがおしゃれなの
ファッションブランド「SLY（スライ）」と、スポーツメーカーの「Mizuno（ミズノ）」がコラボ。
ミズノを代表するスニーカーが、クールな一足となってお目見えします。
9月19日（金）の全国発売に先駆け、各オンラインストアでは先行予約が実施されるので、要チェックです。
SLYとミズノのコラボがカッコいい！
今回のコラボでは、MIZUNO SPORTSTYLEを代表するスニーカー「WAVE RIDER 10」に、SLYならではのエッジを効かせたモデルが登場。
SLYの秋冬スタイルを足元から引き締める、クールで存在感のある一足ですよ。
「WAVE RIDER 10」は、クッション性と安定性を両立する、ミズノ独自のソール“MIZUNO WAVE”を搭載したランニングシューズ「WAVE RIDER」の10代目として、2007年に誕生。
これを、今のライフスタイルに合わせて再構築し、Y2Kスタイルの要素を現代的に昇華させています。
コラボならではの特別仕様に注目
コラボモデル「WAVE RIDER 10 SLY」（税込1万9800円）は、シューレースが留め具付きのドローコードになっていて、着脱のしやすさとデザイン性を両立しています。
従来の「WAVE RIDER 10」は靴紐で結ぶタイプなので、コラボならではの特別仕様に。
サイドにはミズノのトレードマークであるランバードマーク、インソールには両ブランドのロゴ、かかとのテープ部分にはコラボロゴを配置し、ディテールにもこだわりが光っています。
ユニセックスかつ、ボトムスを選ばない絶妙なボリューム感は、どんなコーディネートとも相性抜群。
カジュアルなスタイリングはもちろん、かわいらしいアイテムの外しとして合わせるのもおすすめです。
重厚感のあるカラーは、これからの季節にぴったり
カラーは、ブラックとシルバーを基調とし、マットな合成皮革やエナメルといった異素材をミックスすることで、立体感と奥行きのあるデザインに。
さらに、アッパーだけでなくソールにも、ポイントで光沢のあるライトブラックを仕込んでいます。
シルバーやメタルパーツがアクセントになり、重厚感とクールな印象をもたらしますよ。
洗練された黒スニーカーをゲットして
シルバーやメタルパーツのアクセントと、異素材をミックスすることで、黒スニーカーでも単調にならずおしゃれに履きこなせそうですよね。
どんな服装にもマッチするから、秋冬ファッションに大活躍すること間違いなし。
黒スニーカーをお探しの方は、ぜひチェックしてみて。
「WAVE RIDER 10 SLY」販売概要
8月25日（月）：ZOZOTOWNにて先行予約開始
9月5日（金）：SHEL'TTER WEBSTORE、ミズノ公式オンラインにて先行予約開始
9月18日（木）：SLYルミネ7店舗にて先行発売
9月19日（金）：SLYその他店舗、SHEL'TTER全店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWN、ミズノ公式店舗にて一般発売
SLY×ミズノ「WAVE RIDER 10 SLY」詳細ページ
https://www.ec-store.net/
参照元：ミズノ株式会社 プレスリリース
ミズノを代表するスニーカーが、クールな一足となってお目見えします。
9月19日（金）の全国発売に先駆け、各オンラインストアでは先行予約が実施されるので、要チェックです。
SLYとミズノのコラボがカッコいい！
今回のコラボでは、MIZUNO SPORTSTYLEを代表するスニーカー「WAVE RIDER 10」に、SLYならではのエッジを効かせたモデルが登場。
「WAVE RIDER 10」は、クッション性と安定性を両立する、ミズノ独自のソール“MIZUNO WAVE”を搭載したランニングシューズ「WAVE RIDER」の10代目として、2007年に誕生。
これを、今のライフスタイルに合わせて再構築し、Y2Kスタイルの要素を現代的に昇華させています。
コラボならではの特別仕様に注目
コラボモデル「WAVE RIDER 10 SLY」（税込1万9800円）は、シューレースが留め具付きのドローコードになっていて、着脱のしやすさとデザイン性を両立しています。
従来の「WAVE RIDER 10」は靴紐で結ぶタイプなので、コラボならではの特別仕様に。
サイドにはミズノのトレードマークであるランバードマーク、インソールには両ブランドのロゴ、かかとのテープ部分にはコラボロゴを配置し、ディテールにもこだわりが光っています。
ユニセックスかつ、ボトムスを選ばない絶妙なボリューム感は、どんなコーディネートとも相性抜群。
カジュアルなスタイリングはもちろん、かわいらしいアイテムの外しとして合わせるのもおすすめです。
重厚感のあるカラーは、これからの季節にぴったり
カラーは、ブラックとシルバーを基調とし、マットな合成皮革やエナメルといった異素材をミックスすることで、立体感と奥行きのあるデザインに。
さらに、アッパーだけでなくソールにも、ポイントで光沢のあるライトブラックを仕込んでいます。
シルバーやメタルパーツがアクセントになり、重厚感とクールな印象をもたらしますよ。
洗練された黒スニーカーをゲットして
シルバーやメタルパーツのアクセントと、異素材をミックスすることで、黒スニーカーでも単調にならずおしゃれに履きこなせそうですよね。
どんな服装にもマッチするから、秋冬ファッションに大活躍すること間違いなし。
黒スニーカーをお探しの方は、ぜひチェックしてみて。
「WAVE RIDER 10 SLY」販売概要
8月25日（月）：ZOZOTOWNにて先行予約開始
9月5日（金）：SHEL'TTER WEBSTORE、ミズノ公式オンラインにて先行予約開始
9月18日（木）：SLYルミネ7店舗にて先行発売
9月19日（金）：SLYその他店舗、SHEL'TTER全店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWN、ミズノ公式店舗にて一般発売
SLY×ミズノ「WAVE RIDER 10 SLY」詳細ページ
https://www.ec-store.net/
参照元：ミズノ株式会社 プレスリリース