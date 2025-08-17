田村淳、自宅の庭でプール満喫「滑り台もあって豪華」「素敵なパパ」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳が16日、自身のInstagramを更新。自宅でプールを満喫する様子を披露した。
【写真】田村淳、娘と自宅でプール満喫
田村は「今日はお庭でプール」とつづり、広々とした庭で子どもとプールを楽しむ様子を公開。また、大きな滑り台も設置されており「すべり台では、パパが滑り落ちるまで身体がビニールにひっついて30秒以上かかって家族に心配をかけました」とハプニングがあったことも明かしていた。
また、「娘たちへ プールの中でやったオリジナルルールの鬼ごっこ新しいゲームのルールん作り出せば どんな状況下でも楽しめることができます^_^楽しいことを自らの作り出せる！見つけ出せる人になってね（原文ママ）」とメッセージを送っていた。
この投稿にファンからは「お庭でプール羨ましい」「パパの顔がとても幸せそう」「楽しそう」「バルコニーが広くて素敵」「滑り台もあって豪華」「素敵なパパ」と反響が寄せられている。田村は、2013年に一般女性との結婚を発表。2016年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
◆田村淳、自宅の豪華プール公開
