スロベニア代表のルカ・ドンチッチがユーロバスケット前哨戦で右ヒザを打撲

8月16日。ロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチが、スロベニア代表の一員としてラトビア代表との一戦に臨み、前半に約17分の出場で26得点を奪った。

これは今月27日に幕を開ける「FIBAユーロバスケット2025」の前哨戦。昨シーズン終了後、コンディショニングに取り組んだドンチッチは肉体改造に成功しており、順調な仕上がりを見せていた。

ところが、この試合の第3クォーター残り6分35秒の場面。相手選手のドライブをマークしていたチームメートが、制限区域内で相手選手とポジションどりをしていたドンチッチの右ヒザへ倒れ込んだことで負傷。



Game ends for Doncic after this bad fall, a whole nation and a worldwide fanbase are hoping for good news…pic.twitter.com/06EWHFISJc

- Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 16, 2025

スロベニアのメディアによると、ドンチッチは試合へ戻ることを頼んだが、チーム側がスター選手の症状について慎重に対応したと報道。幸い、ドンチッチはこのプレーで深刻なケガは回避したと『The Athletic』が報じ、右ヒザ打撲と診断されたとNBAインサイダーのマーク・スタイン記者がリポートしている。

このケガによって、ドンチッチがいつ復帰できるかは現時点で微妙も、今月末にスタートするユーロバスケットへ出場して戦っていくことに変わりはないようだ。