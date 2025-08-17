オール巨人、“最近面白いと思っている芸人”語る「去年のM-1の前から…」

漫才師のオール巨人（73歳）が、8月16日に放送されたバラエティ番組「いくらかわかる金？」（TBS系）に出演。“最近面白いと思っている芸人”について語った。



番組は今回、MCを務める杉山真也アナが、“敬語禁止大阪グルメ旅”に挑戦。ハイヒール・モモコ、赤井英和、オール巨人がオススメする店で、“敬語禁止”のトークをしながらグルメを楽しんだ。



その中で、オール巨人が通う焼き鳥店で、質問するよう促された杉山アナは、「ちなみに巨人が最近面白いと思ってる芸人は誰かいる？」とたずねる。



これにオール巨人は「たくさんいてますよ」とした上で、「去年のM-1の前から、（M-1で準優勝した）バッテリィズはおもろいなと思ってました。もう誰が優勝しますかって、全然予選のときから『バッテリィズ、来るのちゃうか？』って。（M-1を）勝ったと思ってんけどな、これは難しい話でね」と語った。