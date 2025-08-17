

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した福井梨莉華

昨年9月、週プレでグラビアデビューを果たし、圧倒的な存在感で注目を集めた福井梨莉華（ふくい・りりか）が、8月18日（月）発売『週刊プレイボーイ35号』のグラビアに登場。瞬く間に各誌の表紙を飾り、その勢いは今もなお加速中。今回挑んだのは、「民宿の看板娘の夏休みバイト」というノスタルジックなテーマでの撮影。

【写真】福井梨莉華のグラビア

■自分ならではの表現を追求したい

――今回は「海の家」をテーマにした撮影だったけどどうだった？

福井 とっても楽しかったです。写真を見返してもずっと笑っているカットが多いなと思いました。

――お気に入りカットはあった？

福井 黒い衣装と屋上のシーンが特に好きです。笑顔のカットもいいんですけど、ちょっと大人っぽい雰囲気に憧れていて、新しい一面を見せられたらなって思います。

――梨莉華ちゃんは海の家でバイトしたことなんてないよね？

福井 ないんですけど、今回の撮影でちょっと憧れが強くなりました。かき氷を作ったりしたいです。

――撮影で使ったかき氷器は家でも使ってる？

福井 はい。1回だけカルピスの原液をかけて作ってみました。イチゴの果肉入りシロップも買ったので、またやってみたいです。

――今年は何か夏らしいことをやってる？

福井 去年からずっとサーフィンをやりたいと思っていて、今年は8月中に友達と江ノ島に行ってやってみようと思ってます。

――サーフボードはロング？ ショート？

福井 え、まったくわかってない。レンタルの一日体験みたいなのがあるんですが、サーフボードの種類があるんですか？（笑）

――梨莉華ちゃんは自然が好きだって言ってたもんね。

福井 はい。今、（長野・松本の）上高地にすごく惹かれていて、YouTubeでライブ映像を見ては「行きたいな」と思っています。景色もいいし、あとは野生の小さいサルとかもいっぱいいるみたいで。自然の中で過ごすのが最近の癒やしです。

――20歳になったんだよね。お酒は飲めるの？

福井 それがけっこう強いみたいなんです。レモンサワーが好きでハマってるんですけど、ワインや日本酒にも挑戦しています。

――お酒を飲むとどうなるの？

福井 顔は赤くならないんですけど眠くなります。あと、すごく笑っちゃったり。ただ、トイレが近くて、5分おきに行くことも（笑）。

――グラビアを始めてまだ1年くらいだと思うけど、さまざまな媒体に出てみてどう？

福井 最初の頃よりは成長していてほしいなって思います。

――さすがに成長してるでしょ？

福井 最初は本当に何もわからなくて、現場で吸収してきたものを次に生かそうと思ってやってきたので、例えば表情のバリエーションとかは増えたのかなって思います。たまに「成長したね」と言ってもらえるとうれしいです。

――今後の目標は？

福井 自分にしかできない表現を追求したいです。一枚の写真で見てくれる人が何か感じるような、深い感情が伝わるようなグラビアにしていきたいと思っています。

――SNSのフォロワー数もだいぶ増えたと思うけど、ファンの反応はどう？

福井 私、めっちゃエゴサするんですよ。うれしいコメントを見ると「あぁ頑張ってよかったな」って励まされます。マイナスな意見はあまりないけど、「そういうふうに受け取られるんだ」とかって思うことはあって、勉強になります。

――この号が出る頃には終わってしまっているけど、初のファンイベントをやるんだよね？

福井 はい。今、直前なのでとても緊張してます。ギターの演奏もする予定なんですけど、ちょっと私には難しい曲を選んでしまったので、毎日練習しています。

――今後、グラビアでやってみたいことはある？

福井 真っ白なスタジオでの撮影に興味があります。何もない空間でどこまで表現できるか、自分の挑戦としてやってみたいです。あと、岩の上でカッコよく撮るのも憧れです。

――最後に読者にメッセージを。

福井 前回は雪の中での撮影でしたが、今回は夏ならではのショットがたくさんあるので、ぜひ見て楽しんでください！

スタイリング／富田育子 ヘア＆メイク／ムロゾノケイト（GiGGLE）

●福井梨莉華（ふくい・りりか）

2005年1月12日生まれ 岐阜県出身

身長158cm B90 W59 H86

血液型＝O型

○ドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）の主要キャストに選ばれ一般人から俳優デビューを果たす。BS時代劇『おいち不思議がたり』（NHK BS・NHK BS プレミアム、8月24日からNHK総合で毎週日曜6：10〜再放送予定）などに出演。

公式X【@fukuiririka】

公式Instagram【@fukuiririka】

取材・文／西山麻美 撮影／阿部ちづる