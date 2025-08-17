サッカー日本代表MF佐野海舟(24＝マインツ)が結婚していたことが明らかになった。お相手はモデルの木下桜（26）が17日までにインスタグラムで公表した。

木下は今年1月に自身のインスタグラムを通じ、結婚したことは発表。「私ごとですが、昨年結婚いたしました。そして、きちんとみなさまにお伝えできていなかったのですが、現在ドイツに住んでいます」と報告していた。 その際に夫については言及していなかったものの、結婚式の前撮り写真などを公開していた。

16日に「綺麗な景色たちとオフショット」とし大自然の中で撮影したウエディングショットを動画で公開。タキシード姿の佐野と純白のドレス姿の木下が大草原で寝転ぶ様子や雄大な山々を前に肩を組むショットなど仲睦まじい様子を見せた。

「何度も見返しては余韻に浸っちゃうほど思い出がたくさん…」と感慨のコメント。ハッシュタグは「#bridal#ウェディングドレス#オープングムービー#前撮り#プレ花嫁」と添えた。

佐野は2024年にドイツ1部マインツに加入。今年5月からは日本代表にも復帰していた。