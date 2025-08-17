歌手のジョー・ジョナスが映画「キャンプ・ロック」第3弾の製作を示唆している。音楽系のサマーキャンプを舞台にしたシリーズ。兄弟ユニット「ジョナス・ブラザーズ」のケヴィンとニック、そしてデミ・ロヴァートと共にディズニー・チャンネルによる2008年の第1弾、2010年の「キャンプ・ロック2 ファイナル・ジャム」に出演していたジョーが、さらなる続編の脚本が執筆中であることをほのめかした。



【写真】兄弟ユニットのジョナス・ブラザーズ

人気YouTube番組「ホット・ワンズ・バーサス」の最新エピソードの中、自分のメモアプリを読み上げるように指示されたジョー。カメラに向かって「まずい」という表情を見せた後に「『キャンプ・ロック3』の脚本を読む」と読み上げた。



そして、ニックが驚いた顔をすると一斉に笑い出し、ニックとケヴィンも「今のは良かったね」とコメント。ジョーは自分のスマートフォンを指さし、「本当だよ。本当にここに書いてある」「ディズニー、すいません」と情報を漏らしてしまったことを謝る様子を見せた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）