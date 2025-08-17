お笑いタレントのなかやまきんに君が17日、自身のインスタグラムを更新。モデルで女優・タレントの「めるる」こと生見愛瑠との〝お似合いすぎる〟２ショットを公開した。



【写真】似合いすぎるお二人です

「#なかやまきんに君#cancam 9月号#二の腕痩せ トレーニング特集に出演させていただきました」と投稿。「共演は#生見愛瑠 さん#新沼凛空 さん」と記し、タンクトップに短パン姿のきんに君とTシャツにデニム姿のめるるが背中合わせでポーズを決める写真などを掲載した。



続けて「#カメラマン さんから#リラックス してください～と言われたので#ボディビル のリラックスポーズをしました(10枚目)※ボディビルにおいてのリラックスとは顔以外の全身の筋肉にバリバリに力を入れているポーズです。#キャーリラックスしていないリラックスポーズするのステキー」とつづった。



絵になる２人の２ショットに「結婚したのかと思ったヤーーー」、「びっくりした。結婚したのかと思った」、「なんかめちゃくちゃいい写真！」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）