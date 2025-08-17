第１０７回全国高校野球選手権大会の第１２日（１７日）の第１試合は延長タイブレークの末、沖縄尚学が仙台育英（宮城）を５―３で下し、２年ぶりのベスト８進出を決めた。

一進一退の激戦を制した。沖縄尚学は１点ビハインドの７回、主将・真喜志（３年）の適時打で同点に追いつき、試合を振り出しに戻した。注目の２年生左腕・末吉良丞投手は５回までに３点を奪われるも中盤以降は得点を与えず。試合は延長戦へと突入した。

１０回の攻撃は無得点に終わり、守備では一死満塁とサヨナラのピンチ。押し出しも許されない場面で末吉は打者の内角に投げ切った。詰まった打球は一直となり、一塁手がそのままベースを踏み併殺が完成。絶体絶命のピンチをしのいだ左腕は感情を爆発させた。

直後の攻撃では相手のミスで１点を勝ち越し。さらに宜野座（３年）に二塁打が飛び出しこの回２点を奪った。末吉は１１回を投げ切り、１６９球９安打１２奪三振３失点の熱投。見事に強力打線を封じた。相手先発・吉川との投げ合いに「大事な場面で三振を取れるとてもいい投手。負けじと淡々と投げた」と語った。

沖縄尚学は甲子園通算３０勝。末吉は「３０勝を達成したので、次の目標となる夏の頂点に向けて全員で切磋琢磨していきたい」と意気込んだ。