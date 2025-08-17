ファンミで整形を相談するファンも!?SHINee・キー、的確すぎるアドバイス力に注目「完璧な相談役」

SHINeeのキーが送った現実的な助言が注目を集めている。

【写真】キー、『エヴァンゲリオン』“ガチファン”ぶり発揮

8月13日、YouTubeチャンネル「VIVO TV」には、キーがゲスト出演した「秘密保障」第530回の動画が公開された。

この日、コメディアンのキム・スクとソン・ウニは、キーと共に視聴者から寄せられたエピソードを読みながら悩み相談に応じた。

ソン・ウニはキーを「助言が必要な時は冷静に、慰めが必要な時は温かく接してくれる“分別があり気配りも完璧”な相談役」と紹介。キム・スクも「キーの相談がどれだけ的確かというと、ファンミーティングで二重まぶた手術をすべきかどうか尋ねるファンがいるほど」と付け加えた。

（画像＝「VIVO TV」）1枚目キム・スク（左）とソン・ウニ、2枚目キー

キーは、実際にファンから手術の是非を聞かれることがあるとし、「やったほうがいいという人もいれば、やめたほうがいいという人もいる。僕は正直な性格なので、本当に悩んでいる人が相談してくるのだと思う」と説明した。

するとキム・スクが「キボム（キーの本名）、私フェイスリフトをしたほうがいい？」と自身の悩みを打ち明けた。これにキーは「手術の前に、ほかの施術はやってみた？」と質問。キム・スクが「今年ウルセラ（HIFU）を600ショット受けた」と答えると、キーは「それをあと2回やってみて、それでも効果がなければフェイスリフトをすればいい」と現実的なアドバイスを送った。

ソン・ウニは「本当に相談が上手い」と感嘆し、キム・スクも「目をしっかり見て真剣に話してくれる」と満足感を示した。

なお、キーは8月11日に3rdフルアルバム『HUNTER』をリリースした。

（記事提供＝OSEN）

◇キー プロフィール

1991年9月23日生まれ。本名キム・キボム。15歳のときに受けたSMエンターテインメントの全国ツアーオーディションに参加し、8000人の中からたった一人合格。大邱（テグ）市出身で地元の高校に通っていたため、毎週末200km以上離れたソウルの事務所まで通いながら練習生時代を過ごした。歌やダンスはもちろん、演技やMCでも才能を発揮しており、さらにはファッションアイテムのリメイクも得意。SHINeeのコンサートでは実際に衣装のデザインを手掛けるなど、音楽の分野にとどまらない多彩な魅力で人気を集めている。