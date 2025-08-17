■MLB ドジャース 6−0 パドレス（日本時間17日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのパドレス戦に“1番・DH”で出場し、2試合ぶりにヒットを放つなど、2打数1安打（2四球）、2得点で勝利に貢献した。

チームはパドレスに完封勝利で首位攻防戦2連勝。70勝（53敗）に到達し、ゲーム差1の2位から逆転してリーグ西地区単独首位に返り咲いた。

前日は3打数ノーヒットで13試合ぶりに快音が響かなかった大谷。パドレスのエース右腕D.シースを相手に、第1打席はカウント3-1から四球。3者連続四球のあと、5番T.ヘルナンデス（32）の犠牲フライで先制のホームを踏んだ。

3点リードの2回（第2打席）も1死無走者から四球で出塁。2死一・二塁でF.フリーマンがセンターフライも、センターのメリルがエラーで大谷が生還し、この日2得点目でMLBトップ独走の今季117得点目。昨年も134得点で両リーグ最多だった大谷は、今季はこの時点で驚異のシーズン154得点ペースに。

5-0で迎えた4回は1死無走者の場面で、カウント2-2から5球目の外角低めのカーブをバットの先で上手く弾き返し、センターへ運んだ。3打席連続出塁もベッツがショート併殺打で3アウトとなった。打線は5回にT.ヘルナンデスの2戦連発となる20号で6-0とし、試合の主導権を握った。6回の大谷の第4打席は松井裕樹（29）を相手に、2死一塁で一邪飛に抑えられた。

ドジャース先発のB.スネル（32）は6回無失点の好投で、10日のブルージェイズ戦から2連勝で今季3勝目を挙げた。