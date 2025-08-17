エアコンを「26度設定」で“つけっぱなし”のまま1週間の旅行に…！ どのくらいの電気代がムダになる？

エアコンを1週間つけっぱなしにした場合の電気代は？

エアコンを1週間つけっぱなしにすると、どれくらいの電気代がかかるのかを計算してみましょう。

経済産業省資源エネルギー庁「省エネ性能カタログ（家庭用）2024年版」によると、一般的な家庭用エアコン（10畳用・冷房能力2.8キロワットクラス）の冷房時の消費電力は、平均645ワットです。

電気代は「消費電力（キロワット）×使用時間×電気料金単価（円／キロワットアワー）」の計算式を用いて算出します。また、電気料金単価には、公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会が公表している目安単価31円／キロワットアワーを使用しています。

この条件で計算すると、1時間あたりの電気代は約20円、1日（24時間）で約480円、7日間（1週間）で約3360円となることが分かりました。



温度設定と電気代の関係

冷房運転時、エアコンは室内の熱を外に排出し、冷たい空気を室内に供給します。この熱交換の際に室外機が稼働し、多くの電力を消費するとされています。

設定温度が低い、あるいは外気温が高いほど、エアコンはより多くの熱を排出しようとするため、消費電力は増加するでしょう。

今回の事例では冷房で26度の設定温度にしていたとのことですが、これは極端に低い温度ではないでしょう。しかし、外からの熱の侵入などで室温が26度より高くなれば、その温度を維持するためにエアコンは稼働し続け、多くの電力を消費する可能性があります。それに伴って、前章で試算した金額よりも電気代がかかるケースもあるでしょう。



「つけっぱなし」vs「こまめにオフにする」どっちが節約になる？

基本的に、エアコンは運転開始直後（室温と設定温度の差が大きいとき）に電力を最も多く消費し、室温が安定すると消費電力量は下がるとされています。そのため、短時間の外出でオン／オフを繰り返すと、かえって電気代が高くなることがあるでしょう。

一般的に、30分未満程度の短い外出なら、エアコンをつけっぱなしにする方が再起動時の消費電力増加を避けられ、電気代を抑えられる傾向があるといわれています。

一方、長時間外出する場合は、エアコンをオフにする方がトータルの消費電力がおさえられ、電気代も安くなるようです。

また、高断熱の住宅や省エネ効果が高い最新モデルのエアコンを使う場合は、冷房の効率がよくなることで、状況によってはつけっぱなしの方が電気代は安くなる可能性もあるでしょう。

これに対し、断熱性の低い住宅や古いエアコンを使用する場合では、こまめにオフにする方が電気代の節約になるケースもあるかもしれません。



エアコンの消し忘れを防ぐには？

エアコンの消し忘れを防ぐには「スマートリモコンの活用」「人感センサー付きのエアコンを選ぶ」「タイマー機能の活用」といった方法が有効といえます。

エアコンの操作を自動化できるスマートリモコンを使えば、特定の曜日や時間に自動でオフになるよう設定でき、スマートフォンで外出先からも操作可能です。

また、人感センサーが搭載されたエアコンにすれば、部屋に人がいないと判断した場合に自動で運転を停止できます。

エアコンにタイマー機能がある場合は、設定しておくと自動でエアコンが切れるため、消し忘れを防げるでしょう。



エアコンを1週間つけっぱなしにした場合の電気代は3000円以上かかるケースがある｜設定温度によってはさらに高額になる可能性も

エアコンを1週間つけっぱなしにした場合、今回の試算では、電気代は約3360円になる可能性があることが分かりました。旅行などで長期間家を空ける際は電源を切り、帰宅時間に合わせてタイマーやスマートリモコンで運転を開始することがおすすめです。

ただし、30分程度の短い外出や住宅性能によってはつけっぱなしの方がお得な場合もあるため、状況に応じた使い分けが重要になります。



