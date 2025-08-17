たかまつなな、事実婚を生報告 元官僚とのマッチングアプリ婚語る
【モデルプレス＝2025/08/17】タレントでお笑いジャーナリストのたかまつななが、17日放送のABEMA「ABEMA的ニュースショー」（毎週日曜正午〜）に出演。結婚を生報告した。
【写真】たかまつなな、YouTubeに元官僚のお相手登場
この日の放送では、冒頭にたかまつの事実婚についてのニュースを放送。これまでの恋愛観などについて語ったVTRが流れ祝福されると「もう幸せです」と笑顔を見せた。
過去に同番組でマッチングアプリで婚活していることを公言していたが、お相手の男性とはマッチングアプリで出会ったそう。以前に理想の男性について「腕枕されながら政治の話をしたい」と話していたが、どのように見つけたのか問われると「結構難しくて色々考えたんですけど、フリーの検索ワードができるので、霞が関で検索するようにした」「霞が関で働いてる人は官僚の人が多くてヒットしまして。元官僚の方なんです」とお相手についても説明していた。
また、同日に自身のYouTubeチャンネルを公開したたかまつ。動画にはお相手の男性・ヒデさんも登場し、一般人であることを明かしていた。（modelpress編集部）
