◆米大リーグ ドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

パドレス・松井裕樹投手（２９）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ドジャース戦で６点ビハインドの６回から登板。前日に続く連投で１イニングを１安打無失点１奪三振と好投し、４試合連続の０封で防御率は４・６３となった。「ゼロで終わったので良かったです」と振り返った。

先頭・コンフォートに左前打を許したが、フリーランドを３球三振。２死一塁で迎えた大谷翔平投手（３１）との日本人対決では、１球目にこの日最速の９３・２マイル（約１５０キロ）を計測（結果はファウル）。１ストライクからの２球目、８２・６マイル（約１３２・９キロ）外角スイーパーで一邪飛に仕留めた。一塁・アラエスがダグアウトに身を乗り出しながらキャッチすると、松井はポンとグラブをたたいて喜んだ。大谷との対戦成績は通算９打数３安打３三振となった。昨季は５打数３安打３二塁打１三振だったが、今季はこれで４打数無安打２三振。「去年すごい打たれたので、何とか抑えました」と胸を張った。

１５日（同１６日）の同戦では２点ビハインドの７回１死一塁で登板。２／３回を無安打無失点に封じた。セットポジションのグラブの位置を変えるなど工夫した投球には「二塁走者もすごいのぞいてたんで。不利にならないように、自分を助ける意味で、日頃からやるようにという話はあるので」と話していた。

メジャー２年目の今季はこの日で４８登板。メジャー初セーブも記録し、渡米２年目で通算１００登板にも到達している。