【MGSD ガンダムエアリアル】 8月23日 発売予定 価格：4,290円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MGSD ガンダムエアリアル」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」に登場する「ガンダムエアリアル」を、同社のプラモデルシリーズ「MASTER GRADE SD（MGSD）」で商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、エアリアルの周りにビットが旋回している姿が描かれたデザインとなっている。

(C)創通・サンライズ・MBS