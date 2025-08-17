「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のガンプラ「MGSD ガンダムエアリアル」パッケージ画像初公開！8月23日発売予定
【MGSD ガンダムエアリアル】 8月23日 発売予定 価格：4,290円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MGSD ガンダムエアリアル」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」に登場する「ガンダムエアリアル」を、同社のプラモデルシリーズ「MASTER GRADE SD（MGSD）」で商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて本製品のパッケージ画像を初公開しており、エアリアルの周りにビットが旋回している姿が描かれたデザインとなっている。
2025年8月23日(土)発売予定
2025年8月23日(土)発売予定
MGSD ガンダムエアリアル
MGSD ガンダムエアリアル
(C)創通・サンライズ・MBS