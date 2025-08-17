¡Ú¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡Û¡Öearth music¡õecology¡×¤Î¼ªÉÕ¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡õ¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Öearth music&ecology¡×¤è¤ê8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°¦¤é¤·¤¤¼ª¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¡ä¡ä¡ä¡Ø¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤¬50¼þÇ¯¡¢¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤¬20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¡£
¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ÈÍ¥¤·¤¤¿´¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Û¤¬¤é¤«¤Ê¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÀµÄ¾¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤à¶¯¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¡£Â¿ÍÍ¤Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡¢¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬earth music&ecology¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¤Ë¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ ¥Õ¡¼¥É¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¼ª¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢360ÅÙ¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï²»Éä¤È¥É¥¯¥í¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê1Ãå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½©¤ò´¶¤¸¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¤È¥Ñ¡¼¥×¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥¯¥í¥ß¡×¤ò¥×¥ê¥ó¥È¡£¶»¸µ¤ÈÇØÌÌ¤Ë»Ü¤·¤¿¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤ª²Ö¤Î»É½«¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
