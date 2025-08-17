「全国高校野球選手権・３回戦、横浜５−０津田学園」（１７日、甲子園球場）

春夏連覇を目指す横浜が完封で１７年ぶりの８強に進出。２年生右腕の織田翔希投手が完封勝利をマークし、甲子園での連勝を８に伸ばした。

最速１５１キロの直球を軸に津田学園打線を寄せ付けなかった織田。序盤３イニングはパーフェクト投球。四回先頭に死球を与えたが、リズムを崩すことなくスコアボードにゼロを刻んだ。五回に初安打こそ許したが、落ち着いて後続を打ち取った。

最大のピンチは３点リードの七回、３連打で１死満塁とされたが、後続を遊ゴロ併殺打に仕留めた。打線も着実に得点を重ねて津田学園の好投手・桑山を攻略した。

村田監督は８強進出に「１７年ぶりという形になりますけど、選手と目指しているモノは先にある」と語り、「実は織田が体調を崩していまして、前日の練習は不参加で、ホテルで寝かしていました。でも監督、信じて下さいと。信じることしかできませんので」と明かした。

そのため「全員でこの一戦に臨んでいくよと。チーム力が一つも二つも上がった試合」と評し、「大人のピッチングができたかなと思います。７回か８回で代えようと思ってたんですが、監督、代えないでくださいと言ってきたので。託しました」とたたえていた。