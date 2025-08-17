【韓ドラ】パク・シフが“禁断の愛”…「新たな魅力発見！」と評価 『バベル〜愛と復讐の螺旋〜』放送
韓国俳優パク・シフ主演の連続ドラマ『バベル〜愛と復讐の螺旋〜』（2019年）が、あす18日からCSホームドラマチャンネルで放送される。月〜金曜の午前7時放送。日本語字幕版・全16話。
【写真】「パク・シフの新たな魅力発見！」 『バベル〜愛と復讐の螺旋〜』場面カット
同作は、禁断の愛と欲望が渦巻く、センセーショナル・ラブ・サスペンス。復讐に生きる男と秘密を抱えた女が出会うとき、運命の歯車が回りだす…。
パク・シフが、復讐のために生きてきたが、運命の愛のはざまで揺れ動く主人公を熱演し、「パク・シフの新たな魅力発見！」と評された。『赤い袖先』などのチャン・ヒジンがミステリアスなヒロインを演じ、その冷酷な夫には『悪の花』のキム・ジフンがふんした。
演出は『花郎＜ファラン＞』『王の顔』のユン・ソンシク氏が手がけ、映画並みの映像美とスケール。これまでの恋愛ドラマとは一線を画す、予測不能でスピーディーな展開から目が離せない。
■あらすじ
敏腕検事チャ・ウヒョク（パク・シフ）は、幼い頃の両親の死にコサングループのテ会長（キム・ジョング）が関与していることを知る。復讐を果たすため、コサングループの法務チーム長として潜り込もうと、検事を辞める決意をする。一方、テ会長の次男でコサン電子社長のテ・ミノ（キム・ジフン）の妻である俳優のハン・ジョンウォン（チャン・ヒジン）は、夫の暴力に耐えながら、つらい日々を過ごしていた。そんな中、テ会長がヘリコプター墜落事故で重体となり、さらにミノが何者かに殺害される。2つの事件の担当検事となったウヒョクは、事件の容疑者であるジョンウォンを取り調べるが、実は2人にはある秘密があった。復讐を企てる中、ジョンウォンを救おうとするが…？
演出：ユン・ソンシク
脚本：クォン・スンウォン、パク・サンウク
出演：パク・シフ、チャン・ヒジン、キム・ジフン、キム・ヘスク、チャン・シニョン
【写真】「パク・シフの新たな魅力発見！」 『バベル〜愛と復讐の螺旋〜』場面カット
同作は、禁断の愛と欲望が渦巻く、センセーショナル・ラブ・サスペンス。復讐に生きる男と秘密を抱えた女が出会うとき、運命の歯車が回りだす…。
パク・シフが、復讐のために生きてきたが、運命の愛のはざまで揺れ動く主人公を熱演し、「パク・シフの新たな魅力発見！」と評された。『赤い袖先』などのチャン・ヒジンがミステリアスなヒロインを演じ、その冷酷な夫には『悪の花』のキム・ジフンがふんした。
■あらすじ
敏腕検事チャ・ウヒョク（パク・シフ）は、幼い頃の両親の死にコサングループのテ会長（キム・ジョング）が関与していることを知る。復讐を果たすため、コサングループの法務チーム長として潜り込もうと、検事を辞める決意をする。一方、テ会長の次男でコサン電子社長のテ・ミノ（キム・ジフン）の妻である俳優のハン・ジョンウォン（チャン・ヒジン）は、夫の暴力に耐えながら、つらい日々を過ごしていた。そんな中、テ会長がヘリコプター墜落事故で重体となり、さらにミノが何者かに殺害される。2つの事件の担当検事となったウヒョクは、事件の容疑者であるジョンウォンを取り調べるが、実は2人にはある秘密があった。復讐を企てる中、ジョンウォンを救おうとするが…？
演出：ユン・ソンシク
脚本：クォン・スンウォン、パク・サンウク
出演：パク・シフ、チャン・ヒジン、キム・ジフン、キム・ヘスク、チャン・シニョン