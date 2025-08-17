お盆休み最終日の8月17日、JR静岡駅はふるさとや行楽地で過ごした人たちのUターンラッシュで混雑しています。

最大9連休となったお盆休みも17日が最終日。JR静岡駅には朝から大きな荷物を運ぶ家族連れの姿が目立ちました。

＜神奈川に戻る家族＞

「おばあちゃんの家に行ってた。」 Qどんなことした？「プール行って遊んだりしてた。（ウォータースライダーは）最初怖かったけど、段々慣れてきて楽しかった。」

＜お母さん＞

「とてもゆっくり過ごせました。あしたから仕事頑張れそうです」

JR東海によりますと、午前11時現在の静岡駅を発着する東海道新幹線の自由席乗車率は▼上りのひかりが100%、こだまが70%、▼下りのひかりが80%、こだまが40%となっています。

新幹線の混雑は午後がピークで、指定席が満席の列車も多くあるということです。

一方、東名高速道路は17日の午前中、順調に流れています。

ネクスコ中日本によりますと、静岡県内では17日の午後2時頃から8時頃にかけて、東名上り線の大井松田インターから御殿場ジャンクション付近まで、最大15キロの渋滞が予想されています。