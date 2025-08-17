歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が17日、TOKYO FM「CHINTAI presentsきゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0〜Touch Your Heart〜」（日曜後0・30）に出演。育児について語った。

「ワンオペがマジきつい！」と声を張り上げたきゃりー。「今、ありがたいことにお仕事も100パーセントの状態でしていて、育児も100パーセントの状態でしている」と語り出した。

「どういうことかと言いますと基本的には自分たち夫婦で子育てをしていて、まだ保育園にも預けていない。現場とかこういうラジオのお仕事とかは、ベイビーを連れてきたりしていて、本当に申し訳ないんですけどマネージャーさんが抱っこしてくれたりしていた」と説明。「復帰が産後3カ月くらい。ずっと抱っことかではなくて良い塩梅でやっていたんですけど、この間3日間ワンオペっていうのがあって…夫が作品に入ってしまって遠征だったので1人」だったと振り返った。

実家に帰ろうと思い連絡をするも「“その日は半年ほど前から予約している健康診断があります”。次の日も父が病院で健康診断がありますみたいな」と都合がつかず、両親を頼れなかったと回顧。「まず1日目は何もない日だったので家の中で遊んだり。夕方はあめちゃんっていうわんこと一緒にお散歩。これも結構大変で、抱っこひもしながらわんこのお散歩するとか…」と苦労しながらもワンオペ育児に奔走したと明かした。

「1番大変だなと思ったのはトイレするとき」だとして、後追いが始まったという子供を気遣って「トイレ行くにもドア開けて、もうちょっとだけ待ってねってやったり」と苦笑い。「ガンダッシュでガン戻りみたいな。お風呂とかも、シャンプーとボディーソープ、一緒に洗うみたいな感じ」が日常になったと語った。

「変わりましたよね、私。今までは自分の好きなように、食べたいときに食べて眠りたいときに眠るだったんですけど」としみじみ。「今はもう何も自分の時間がなくて」と母の苦悩を漏らした。

きゃりーは23年3月21日、3歳下の俳優・葉山奨之と結婚したことを報告。24年4月に妊娠を発表し、同年10月8日に第1子を出産した。