¸µÇµÌÚºä£´£¶¼ã·îÍ¤Èþ¡¡¹â¹»È¯¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¿·¶Ê¤ò½é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ª¡Öº£¸å¤Ø¤Î¿´¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¼ã·îÍ¤Èþ¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×Ä¹À»¹âÅù³Ø¹»È¯¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£·¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¡×¤Î£¹£ô£è¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¥ß¤Ï¤¿¤«¤é¤â¤Î¡×¡Ê£±£·ÆüÇÛ¿®¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£·Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ïº£Ç¯£´·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¼ã·îÍ¤Èþ¤È£Î£ï£ö£å£ì£â£ò£é£ç£ô£è¡¡¤Í¤®¤Î¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¡¦¥ì¥³¡¼¥º¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ë£·¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¤¬¼èºà¤Ë¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ã·î¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÇµÌÚºä£´£¶¤Ç£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢£±£¸Ç¯£±£±·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æó²ÊÅ¸¤ÇÄÌ»»£¹²óÆþÁª¤·¡¢ÆÃÁªÆþ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¡¼¥È¤Ë¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã·î¤Ï¡Öº£²ó¡¢£·¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥ë¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îº£¸å¤Ø¤Î¿´¤ÎÆ»¤È¤Ê¤ë¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÀ©ºî¤ÎÆü¡¹¤¬¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È²¿¤è¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈºÇÂç¸Â¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ê¥Ê¥Õ¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªÀ©ºî¡¢³Ú¶Ê¿¶ÉÕ¤Ê¤É¥Õ¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç³Ú¶Ê¤ò´Æ½¤¤·¡¢¼ã·î¼«¿È¤¬ºî»ì¤âÃ´Åö¡£¡Öº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ïà´ó¤êÅº¤¦á¡£¸ÝÉñ¤ä¼¸Ó£·ãÎå¤Ç¤â¤Ê¤¯ÎÙ¤Ë¤½¤Ã¤È¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¾ð¤ò»ý¤Á¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£·¸ÂÌÜ¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Õ¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Îº´µ×Ä¹À»¹âÅù³Ø¹»½é¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Æ±¹»¤ÎÉáÄÌ²Ê¤Ë£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¡¼¥Ä¥³¡¼¥¹¡×¤ò³«Àß¡££±¸ÂÌÜ¤«¤é£¶¸ÂÌÜ¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼ø¶È¤Ë½ÐÀÊ¡¢Êü²Ý¸å¤Ï¥À¥ó¥¹¤ä¥Ü¥¤¥È¥ì¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¹Ö¡¢¤½¤·¤Æ½µËö¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤Î²Ý³°¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤Ê¤ÉÂ´¶È¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²¬ß·Í£¤Ï¡Ö¥Ê¥Ê¥Õ¥ë£±£°¿ÍÂÎÀ©¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤ò¼ã·î¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¸¥ã¥±¼Ì»£±Æ¡¢£Í£Ö»£±Æ¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ËÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤óÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¼ã·î¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ø¤¿¤«¤é¤â¤Î¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£