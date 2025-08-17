元MBS大吉洋平アナ、芸能事務所レプロと契約「国際的なシーンでの仕事にも挑戦したい」
毎日放送（MBSテレビ）を15日に退社した大吉洋平アナウンサー（39）が16日、自身のインスタグラムを更新し、同日付けで芸能事務所レプロエンタテインメントとマネジメント契約したことを公表した。
【写真】芸能事務所レプロと契約したことを発表した元MBS大吉洋平アナ
大吉アナは「大吉洋平、パッションを込めてお伝えします！2025年8月16日よりレプロエンタテインメントとマネジメント契約を結びました」と発表。「これまでに培ってきた世界50ヵ国での取材・中継経験を活かし今後は国際的なシーンでのお仕事にもどんどん挑戦していきたいと思っています」と意気込んだ。
「イベント司会やメディア出演、講演活動、更に教育機関への還元を含めた社会貢献においても新たな可能性を探求します」「大切な関西はもちろん、お仕事のチャンスがあれば国内海外どこへでも！」とアピールし、「皆様今後ともどうぞ宜しくお願い致します！」と呼び掛けた。
大吉アナは1985年8月23日、兵庫県神戸市生まれ。2008年にMBSテレビに入社。『よんチャンTV』をはじめ、『ちちんぷいぷい』『ミント！』『せやねん！』など、報道からバラエティー、さらにラジオまで多彩に活躍してきた。趣味はダイビング、秘湯巡り。温泉ソムリエの資格を持つ。
