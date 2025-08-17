「娘ご飯最高ーー!!」坂下千里子、16歳長女の手料理を公開「美味しそう!!」「料理上手」「素敵なお嬢様」
タレントの坂下千里子（49）が16日、自身のインスタグラムを更新。長女（16）の手料理を公開した。
坂下は「テニスして帰宅したら、娘が夜ご飯を作ってくれてましたー!!」と紹介し、3枚の写真をアップ。「ビジュアルにこだわるから写真の撮り方も撮り直しさせられました」と画面いっぱいに料理が収められた写真で、なすやきゅうりなどの野菜がたっぷり使われた長女の手料理を披露した。
「美味しかったです！娘ご飯最高ーー!!」とうれしそうに感想をつづった。
この投稿には「うわー美味しそう!!」「娘さん料理上手ですね」「素敵なお嬢様」「娘さんに作って貰えるなんて最高だね」などの声が寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男（14）が誕生した。
